KA-DER’den kanser farkındalığını artıracak proje

FATİH AKBAŞ

İl Sağlık Müdürlüğü ile Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık" projesi düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.



Çorum Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’nde yapılan toplantıda konuşan KA-DER Başkanı Bekir Şahin, derneğin 2017 yılında bir avuç gönüllü tarafından kurulduğunu belirterek, “Kanser hastalığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılan ve her geçen gün çeşitleri çoğalan bir hastalık türüdür. Bu hastalık ülkeler için çok büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır” şeklinde kaydetti.



Kanserin ülkemizde kalp krizinden sonra ölümlere sebep olan ikinci hastalık olduğunu kaydeden Bekir Şahin, “Kansere yakalanan bireyler işinden gücünden geri kalmakta ve tedavi sürecinde kullandıkları cihazlar ve ilaçlar ülkemiz ekonomisine ciddi bir maliyet getirmektedir. İnsanların yaşam tarzları ve beslenme alışkanlıkları bu hastalığa yakalanmalarında ki en büyük sebeplerdendir” dedi.



‘AMACIMIZ KANSERLE İLGİLİ FARKINDALIĞI ARTIRMAK’

Çorum'da kanser vakalarının çokluğuna dikkat çeken Şahin, “Toplum olarak kanser konusunda detaylı bilgi sahibi değiliz. Kansere yakalanmadan önce koruyucu tedbirler uygulamak, beslenme alışkanlıklarının, yaşam tarzının farklılaştırılması kanser olma riskini azaltıcı unsurlardır. Ancak bu durumun erken yaşlarda bilinmesi kanser hakkında bilgi sahibi olunması ile mümkündür. Bizde buradan hareketle bu hastalıkla mücadeleye farkındalık oluşturmakla başlamak istiyoruz. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteği ile ‘Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık’ projemizi başlattık" ifadelerini kullandı.



‘KANSER ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTIR’

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Barış ise Dünya’da kanserin ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını belirterek, “Dünyada her yıl 10 milyon kişi kanserden hayatını kaybediyor. Kanser tedavi ile önlenebilir bir hastalıktır. En önemli etkeni ise sigara ve obezitedir. Kanser vakalarının yarısı bu iki nedenle olmuştur. Kanseri önlemek için dengeli beslenme ve hareketli yaşam gerekiyor. Tedavinin başarılı olmasında erken teşhis de çok önemlidir. Erken teşhis için birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Belli bir yaş gurubuna gelenler için ücretsiz tarama yapıyoruz. Erken teşhis ve toplumsal farkındalığı artıracak bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise kanser konusunda toplumsal bilincin artırılması noktasında sivil toplum kuruluşlarına da büyük görev düştüğünü dile getirerek, KA-DER tarafından hazırlanan projenin de bu amaca yönelik olduğunu söyledi.



ÇAĞIN VEBASI

Vali Mustafa Çiftçi de kanserin çağın vebası olarak adlandırıldığını söyledi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2018 yılı ölüm nedenleri arasında ilk sırada dolaşım sistemi kaynaklı vakaların yer aldığını ifade ederek, “2018 yılında dolaşım sistemi kaynaklı ölümler yüzde 38.4 ile ilk sırada bulunurken bunu yüzde 19.7 ile tümör kaynaklı ölümler takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 12.5 ile solunum sistemi sebepli ölüm vakaları yer alıyor. Çorum’da ise bu rakamlar dolaşım sistemi yüzde 43.2, tümör yüzde 19.1 solunum sistemi yüzde 13.3 şeklindedir. Türkiye ortalamasına yakındır” şeklinde belirtti.



Yılda 170 bin kişinin kanser tanısı aldığını kaydeden Vali Çiftçi, “Hasta ve yakınlarının moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması lazım. KA-DER gibi sivil toplum kuruluşları bu açıdan önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Proje emeği geçen herkesi tebrik ediyor hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Konuşmaların ardından proje koordinatörü Semih Dumlu, proje hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında 10 okulda 1500 öğrenciye kanser konusunda bilgilendirme yapılacağını kaydeden Dumlu, “Bu hastalığa yakalanan birçok kişi de psikolojik sorunlar yaşanıyor. Proje kapsamında bu tür psikolojik sorunlar yaşan hastaların sosyal alanlara yönelmeleri amaçlanıyor. Uzmanlar tarafından 10 periyot halinde 2’şer saatlik eğitimler düzenlenecek. Program sayesinde hastalar kendileri ve hastalıklarını daha iyi tanıyacak ve hasta yakınları ise hastalara daha bilinçli destek verebileceklerdir. Kansere karşı alınabilecek önleyici tedbirler ve kanser hastalığını tanınması için gittiğimiz her okulun bahçesine kolon kanserini anlatan maket çadırını kuracağız. Projemiz boyunda psikoterapik programların yanısıra hobi faaliyetleri düzenleyeceğiz. Çeşitli sosyal etkinlikler yapılacak” diyerek sözlerini tamamladı.