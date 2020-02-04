KA-DER’den moral etkinliği

FATİH BATTAR

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) kanser hastalarına ve ailelerine yönelik kahvaltılı moral etkinliği düzenledi.

EsMahall Restoran’da gerçekleştirilen programa Vali Mustafa Çiftçi, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, STK temsilcileri ve kanser hastası aileler ve yakınları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KA-DER Çorum Şube Başkanı Bekir Şahin, programın aynı zamanda KA-DER’in İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık Projesi’nin kapanış programı olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin hastalar için moral ve motivasyonu açısından önemli olduğunu ifade eden Şahin, devletin desteğini arkalarında hissetmelerinin hem hastalara hem de hasta yakınlarına büyük motivasyon sağladığını kaydetti.

Hitit Üniversitesi olarak toplumsal dayanışma ve birlik anlamında üzerimize düşen görevi yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını belirten Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bu tür hastalıklarda asıl sorumluluğun kişilerde değil, toplumda olduğunu ifade ederek; “Dünya Kanserler Günü bize toplumun ne kadar duyarlı ne kadar farkında olduğunu en iyi anlatan gün. Farkındalık ve sorumluluk için herkese büyük görevler düşüyor.” dedi

Kanser hastalarının özellikle psikolojik ve manevi desteğe ihtiyacı olduğuna vurgu yapan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise Çorum’da Tıp Fakültesi’nin son yıllarda yapılan yatırımlarla kanser hastalarının tedavisinde önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Köse, Dernek Başkanı Bekir Şahin’e projelerinden dolayı tebrik etti.

2019 yılında Çorum’da İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından değişik projelere 972 bin TL destek sağlandığını aktaran Vali Mustafa Çiftçi de; “İçişleri Bakanlığı tarafından dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verilen desteğin %10’unu Çorum’a ayırdığını biliyorum. Çorum açısından bu rakam çok iyi. İnşallah 2020 yılında da Çorum’da derneklerimiz ve STK’larımız yapacakları projelerle destek almaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından KA-DER Başkanı Bekir Şahin destek ve katkılarından dolayı Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Sivil Toplumla İlişkilar Müdürü Mustafa Bayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, ÇORİMDER Başkanı Ayhan Poyraz'a plaket takdim etti. Kahvaltı organizasyonun ardından KA-DER Kadeş Meydanı’ndan stant açarak farkındalık etkinliği düzenledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2020, 20:31