KA-DER’den moral pikniği

FATİH BATTAR

Çorum Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER), Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık Projesi kapsamında moral pikniği düzenledi.

İtfaiye Parkı’nda düzenlenen moral pikniğinde dernek üyeleri hem piknik yaptı hem de gönüllerince eğlendi.

Dernek üyeleri ayrıca İtfaiye Parkı yanında bulunan 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ni gezmeyi de ihmal etmedi.

Dernek üyeleri piknikten önce 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ni gezerek, bilgi aldı. Sinema salonunda önce 15 Temmuz Belgeseli’ni izleyen dernek üyeleri daha sonra fotoğraf sergisini ve 15 Temmuz Destanı’nın sembolü Şehit Ömer Halisdemir, Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile Çorumlu şehitlerin bal mumuyer heykellerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Müzeyi çok beğendiklerini ve bir o kadar da anlamlı bulduklarını ifade eden KA-DER Başkanı Bekir Şahin, “Milli hassasiyetleri öne çıkaran, tüyleri diken diken eden bir müze olmuş. Burada 15 Temmuz’un izlerini görebiliyoruz.” dedi

KA-DER Derneği olarak Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık Projesi kapsamında moral pikniğinde buluşmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini kaydeden Şahin, bu tür etkinliklerin hem moral hem de aktivite açısından çok önemli olduğunu söyledi.