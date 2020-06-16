KADEM İl Temsilcisi oldu

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Çorum İl Temsilciliğine Fatma Nur Şenol atandı.

KADEM’den yapılan açıklama da, derneğin Türkiye genelinde temsilcilik açmaya devam ettiği, 48. temsilciliğinin de Çorum’a açılarak atama yapıldığı bildirildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği Yönetim kurulunun kararı ile Fatma Nur Şenol’un KADEM Çorum Temsilcisi olarak atanmasına karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, “Kadın ve Demokrasi Derneği, toplumun ana taşıyıcısı olan kadınlarımızı geleneksel değerlere karşı hassas, bu değerlerin uygulayıcısı ve demokrasinin inşası için bilinçlendirmek, etkin birer aktör haline gelmelerine hizmet etmek üzere 16 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle 8 Mart 2013 tarihinde kurulmuştur. Misyonumuz kadının insanlık onurunu teslim etmek üzere savunuculuk yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Vizyonumuz; kadın çalışmaları alanında yerleşik toplumsal kabullerin ve modern Doğu-Batı düşünce yapısının sorunlu kısımlarının dışına çıkarak yeni bir söylem üretmek üzere akademik çalışmalar yürütmek. Ulusal ve uluslararası lobi faaliyetleri yapmak. Kadın ve erkek arasındaki rol paylaşımının ancak hak ve sorumluluk dengesi gözetilerek gerçekleşeceğine dair toplumsal bilinç oluşturmak” ifadelerine yer verildi.