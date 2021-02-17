Kademeli normalleşme Mart'ta başlıyor

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşmenin Mart ayında başlayacağını açıkladı.

Erdoğan; "Mart aşılamada çok önemli bir mesafe kaydedeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak, Mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlıyoruz. illerimizi düşük orta yüksek ve çok yüksek olarak sınıflandırıp normalleşme takvimini buna göre yürüteceğiz. Restoran kafe ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Vatandaşlarımız ne kadar dikkatli olur ve hassas davranırsa normalleşme takvimi o derece hızlı ilerleyecektir." dedi