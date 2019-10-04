Kadeş Barış Meydanı projesini Başkan Aşgın’a tanıttı

Vakıf19 Başkanı Alper Bilan, Çorum eski Valileri Atıl Üzelgün, Mustafa Yıldırım, Çorumlu sanatçı Gökhan Ertek, işadamları Ali Haydar Öztaş ve Halil Baklan ile Vakıf19 Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ettiler.



Ziyarette Alper Bilan, Kadeş Barış Meydanı için düşündükleri projenin sunumunu yaptı.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Aşgın, “Kadeş Barış Meydanımızı yaptığımız istişare ve aldığımız öneriler doğrultusunda şehrimize yakışır bir şekilde dizayn edeceğiz. Ziyaretleri ve şehrimizin gelişimi için gösterdikleri çabaları için teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaretin sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekinildi.