Kadeş Barış Meydanı’nda ‘Çorum Olayları Anma’ etkinliği

FATİH BATTAR

Çorum Olayları’nın 41.yıl dönümünde Kadeş Barış Meydanı’nda anma etkinliği düzenlendi.

Çorum Emek ve Demokrasi Palatformu tarafından düzenlenen etkinlikte 1980 yılında çıkan olaylarda hayatını kaybedenler anıldı.

Törene CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Avrupa Aleviler Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Başkanı Nurettin Aksoy ve yurt dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri katıldı.

Törende Emek ve Demokrasi Platformu adına bir konuşma yapan Av. Ahmet Özdel, Çorum Olayları’nı unutmayacaklarını söyledi.

Çorum Olayları’nı kimlerin çıkardığını bulunması için dosyanın yeniden açılması gerektiğini ve faillerinin yargılanmasını istediklerini belirten Özdel; "Alaaddin Camisi'ne bomba atıldığı yalanını ortaya atanlar tespit edilsin, yargılansın. TRT'de bunu saatlerce yayın yapanlar bulunsun, tespit edilsin. Emri verenler, emri uygulayanlar, bu sistem ortaya çıksın ki bu ülkede bir daha katliam gerçekleşmesin." dedi.

Çorum’da birliğin ve kardeşliğin simgesi olarak dünyanın ilk barış antlaşmasının adını taşıyan Kadeş Barış Meydanı’na bir Barış Anıt’ı dikilmesini istediklerini aktaran Özdel; “Buraya bir barış anıtı dikelim ve bundan sonra doğacak çocuklar bu kentte bir daha katliam yaşanmasının önüne geçsin, toplumsal barışı, kardeşliği yaşatsın, bizi bu oyunlara, bu katliamlara sevk edenlere meydan vermesin." şeklinde konuştu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise 41 yıl önce yaşanan olaylarla ilgili yüzleşme istediklerini belirterek; "Biz bir yüzleşme talep ediyoruz. Bunun olabilmesi için demokratik bir parlamento oluşması gerektiğine inanıyoruz. Kendimiz için değil, Türkiye'nin çoğunluğunu oluşturan Sünni yurttaşlarımız için de talep ediyoruz. Onların da kendi inançlarını yaşamaları için, çocuklarına bu şehirde yaşanan katliamların bir daha yaşanmaması için bırakacakları tek kıymetli şey, birlikte yaşama kültürüdür." diye konuştu

Avrupa Aleviler Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat ile Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Turgut Öker de konuşmalarında, talepleri yerine getirilene kadar olayların yıl dönümünde anma etkinliklerini sürdüreceklerini ifade etti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da katliamların sorumluları, azmettiricileri ortaya çıkıp yargılanmadığı sürece acımız hep taze kalacak. Derdimiz çok net. Bir daha bu topraklarda katliam olmasın. 84 milyon bu toraklarda barış ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza özgür bir dünya bırakmak istiyoruz. O yüzden hiçbir zaman unutmadık, unuturmayacağız. Unutmak demek razı olmak demektir.” ifadelerini kullandı.