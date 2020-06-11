Kadeş Meydanı’na kütüphane

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Meydanı’nda yaptırılan binalardan birisi kütüphane olarak kullanılmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilecek.

Belediye Meclisi toplantısında gündem maddesi hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Çorum’da kütüphaneye ihtiyaç her geçen gün artıyor. Sınavların yaklaştığı şu günlerde bu ihtiyaç daha da artıyor. Mevcut kütüphane talebi karşılamadığı gibi küçükte geliyor. Kütüphanenin yeniden yapılması noktasında da Bakanlığın bir değerlendirmesi var. Yapılırken tamamen bir sıkıntı yaşanacak. Biz bu sorunu bertaraf etmek için böyle bir çalışma yaptık. Yeni stadyumun devri noktasında son aşamadayız. Devir tamamlandıktan sonra eski stadı devralacağız. Yazışmalarımız devam devam ediyor. Daha sonra ise Şehircilik Bakanlığımız millet bahçesi yapacak. İçinde kongre ve kültür merkezi ile kütüphane bulunacak. Bakanlık proje ihalesini yaptı. İhaleyi kazanan firmada şehrimize gelerek yerinde çalışmalar yaptı” dedi.

Başkan Aşgın, sınavlara hazırlanan gençlere de çağrıda bulunarak, “Kadın Kültür ve Gençlik Merkezlerimizi gençlerimize açtık ve istedikleri gibi ders çalışabiliyorlar. İkramlarımızda var. Sınavlara kadar kullanabilirler. Öğretmenlerimizde destek oluyorlar. Sınava girecek tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Kadeş Meydanı’nın güneydoğusunda bulunan binanın halk kütüphanesi olarak kullanılmak üzere 15 yıllığına Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne devredilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.