Kadın Meclisi’nden kadın cinayetlerine tepki!

FATİH AKBAŞ

Çorum Kadın Meclisi yaptığı basın açıklamasında kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

PTT önünde yapılan eylemde Kadın Meclisi adına konuşan Gülhan Eke, kasım ayı sonuna kadar 277 kadının öldürüldüğünü belirterek, “162 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Daha bir dolmadan 439 kadın hayatını kaybetti. Hepsi anıları olan gelecekleri için planlar yapan kadınlardı. Aylin'in öğrencileriyle olan görüntülerini hep birlikte izledik. Bir televizyon kanalında ne diyordu Aylin; Şiddeti önlemek mümkün. Evet şiddeti, kadın cinayetlerini önlemek mümkün. Öldürülen arkadaşlarımızın ardından öfkemiz büyük. Ama biz sadece öfke duymuyoruz, kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, İstanbul Sözleşmesinin, 6284'ün her bir maddesi uygulansaydı, Aylin, Selda, Vesile ve yüzlerce kadın arkadaşımız bugün aramızda olabilirdi. Kadınlar her gün vahşi bir şekilde, rehin alınarak, işkence edilerek öldürülüyor. Velayeti annesine verildiği için çocuklar babaları tarafından öldürülüyor. Erkekler bu cesareti nereden alıyor? Kadın cinayetlerine karşı net tutum almayan yetkililerden alıyor. 6284'ü ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamayanlardan alıyor. Eşitliğe haklarımıza saldıranlardan, kadın düşmanı açıklamalardan alıyor” dedi.

“Çözüm kadın cinayetlerini durdurmak için çaba göstermek değil siyasi irade göstermektir” diyen Eke, “Çözüm, hergün kadınların hayatını mâl olan bireysel silahlanmayı önlemektir. Cezasızlığın son bulması, kadınlar için adaletin sağlanmasıdır. Çözüm 6284 ve İstanbul Sözleşmesi’ni tamı tamına uygulamaktır. Bizler hergün kadın cinayetlerini durdurmak için mücadelemize devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.