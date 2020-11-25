‘Kadına yönelik şiddet artarak devam ediyor’

M.BURAK YALÇIN

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle açıklama yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın ve hak ihlallerinin artarak devam ettiğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Kadın Kolları Başkanlığı, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Dün parti merkezinde gerçekleşen basın açıklamasında CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve partililerde hazır bulundu.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, eşit, özgür ve demokratik bir geleceğin kadınların ellerinde yükseleceğini söyledi.

Bu yıl 25 Kasım’ı pandemi koşullarının gölgesinde karşıladıklarını ifade eden Kamile Anar, “Ancak hepimiz biliyoruz ki, ülkemizde kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve hak ihlalleri artarak devam ediyor. Kadınlar şiddete, istismara, yoksulluğa, güvencesizliğe sıkıştırılmış hayatlar yaşıyor. Pandemi döneminde bu sorunların daha da büyümesi yetmezmiş gibi; kazanılmış haklarımıza dahi göz diken, kadınları “fıtrat ve kader” arasına sıkıştıran bir iktidarla mücadele ediyoruz. Kadınların kıyafetinden kaç çocuk doğuracağına, nafaka hakkından İstanbul Sözleşmesi’ne kadar uzanan ellere, gereken cevabı her gün büyüttüğümüz örgütlü mücadelemiz ile veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. ‘’Kadına yönelik şiddet politiktir’’ diye haykırmayı sürdüreceğiz” dedi.

Siyaset yapmaktan da emeklerinin hakkını savunmaktan da vazgeçmeyeceklerini dile getiren Kamile Anar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bizler Halide Edipler’den, Bahriye Üçoklar’dan, Türkan Saylanlar’dan aldığımız ilhamla, kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakkı mücadelesini uluslararası dayanışma içinde sürdüreceğiz. Sokakları, meydanları, kampüsleri, fabrikaları, tarlaları terk etmeyeceğiz. Hayatı kurduğumuz her alanda sözümüzü çoğaltacağız. Siyaset yapmaktan da emeğimizin hakkını savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Eşit, özgür ve demokratik bir gelecek; biz kadınların ellerinde yükselecek.

Yaşamın her köşesini sevgiyle, barışla, kardeşlikle, güvenli bir gelecekle donatacağız. El ele verip, önce eril zihniyeti sonra dünyayı değiştireceğiz. Cesaret biziz. Azim biziz. Emek biziz. Biz kadınlarız. Biz her iki kişiden biriyiz. Bu 25 Kasım hepimize, kardeşliğin, dayanışmanın, eşitliğin, mücadelenin ve kazanımların habercisi olsun.”

Basın toplantısında kısa bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da şiddetin her türlüsünün son bulmasının temennisinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 18:54