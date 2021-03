‘Kadının önemi her gün hatırlanmalı’

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, kadının bir insandan çok daha fazlası olduğunu söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Eczacı Odası Başkanı Güler, kadının öneminin her gün hatırlanması minnet duyulması gerektiğini vurguladı.

İslam dininin kadına ve ilime büyük önem verdiğini ifade eden Güler, şu açıklamayı yaptı: “İslam dininin ilk emri ‘Oku’dur, hem de kadın erkek ayırt etmeden. Dinimizin kadına verdiği önemi “Cennet anaların ayakları altındadır” hadisinden anlamaktayız.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de kadına ve kadının toplumdaki rolüne verdiği önemi biliyoruz. Atatürk’ün “Türk kadını dünyanın en aydın, en erdemli, en ağır kadını olmalıdır.’’, “Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir” sözleri kadına ve kadının eğitimine verdiği önemi daha iyi anlatmaktadır. Günümüzde halen kadının eğitimi, çalışma alanlarındaki varlığı, kadın hakları tartışılmaktadır. Oysa kadın ve erkeğin bir bütün halinde ve birbirlerini tamamlayıcı bir şekilde yaratıldığını görüyoruz. Ülkemizin her alanda en güçlü ve daha iyi durumda olabilmesi ancak kadın-erkek ayrımı yapmadan, herkesin iyi bir eğitime sahip olması ile mümkündür. Kadınların tüm istekleri de insan haklarının temelinde olan özgürlük, güvenlik, seçmek ve seçilmek, saygınlık, onurlu yaşamak, sağlığının korunması, sosyal güvencesi, mülkiyet hakkı, yasalarda eşit muamele, her türlü şiddete, tacize ve onurlarının zedelenmesine karşı korunma ve kısacası tüm insanlığın istediği haklardır.

Bugün dolayısı ile Milli Mücadelemizde emek vermiş tüm kahraman kadınlarımızı rahmetle anıyoruz. Ülkemiz sınırlarında, sınır dışında ve ülke içinde vatanı korumak için şehit olmuş evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin acılarını yaşayan kadınlarımıza sabırlar diliyor ve yine bu uğurda beden ve ruhu yaralar almış gazilerimizin annelerine, kardeşlerine, eşlerine dayanma gücü ve sabır dileklerimizi sunarken daima yanlarında olduklarımızı bilmelerini istiyorum. Tüm kadınlarımız bizim için özel fakat bu acıları yaşayan kadınlarımızın yeri bizler için daha özeldir. Huzuru, mutluluğu ve güzelliği hak eden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.”

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 18:11