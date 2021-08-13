Kadınlar üretecek belediye e-ticaret ile her yere ulaştıracak

M.BURAK YALÇIN

Kadınların el emeği göz nuru ürettikleri ürünlerin satışının yapılacağı "Hanımeli" yöresel ürün satış noktaları haftaya açılacak.

“Hanımeli Yöresel E-Ticaret” tanıtım toplantısında konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, satış noktalarının yanısıra kadınların ürettikleri ürünleri e-ticaret yöntemi ile de satabileceklerini belirterek, “Hedefimiz, ürünlerinin pazarlanmasında e-ticareti etkin şekilde kullanmak. Böylece satışla ilgili çok ciddi bir problemi ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Hanımeli Yöresel E-Ticaret” tanıtım toplantısına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ile Lemzi Çöplü, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir ve kadın kursiyerler katıldı.

‘HEDEFİMİZ, KADINLARI İSTİHDAMA KATMAK’

Toplantıda konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hedeflerinin kadınları istihdama katmak olduğunu ve üretilen ürünleri piyasada Çorumlularla buluşturmak olduğunu söyledi.

‘E-TİCARETİ ETKİN KULLANARAK SATIŞLA İLGİLİ PROBLEMİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ’

Projeyi daha da güçlendirdiklerini ve e-ticaret kısmınıda dahil ettiklerini aktaran Başkan Aşgın, “Adaylığımız sürecinde e-ticaret boyutunu düşünmemiştik. Şimdi e-ticaret olarakta satış yapılacak. Kadın Kültür Merkezlerinde farklı kurslar görmüş, eğitimler görmüş ürünler üretmeye başlamış kursiyelerimizin en önemli problemi bu ürünlerin satışıydı. Sıcak satış ve e-ticaret modelini şehrimiz adına geliştirdik. Hedefimiz, ürünlerinin pazarlanmasında e-ticareti etkin şekilde kullanmak. Böylece satışla ilgili çok ciddi bir problemi ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

‘4 NOKTADAN ÜRÜNLERİN SATIŞINI YAPACAĞIZ’

Ürünlerin satışı için Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı, Mehmetçik Parkı, Rüstem Eren Parkı ve Velipaşa Konağı olmak üzere 4 nokta belirlediklerini vurgulayan Aşgın, “Hanımeli yöresellerde en çok ilgi duyulacağını düşündüğümüz ürünümüz günlük taze süt. Hastalıktan ari çiftliklerden alınmış nitelikli sütleri her sabah bu 4 noktada hemşehrilerimiz bulabilecekler. Şehrimizin günlük taze süt noktasında da birçok şehre örnek olabilecek hijyen ve kalitede bu ürünü de hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız. Sadece süt değil, terayağ, peynir türleri, tamamen taze ve uygun bir fiyatla satış noktalarımızda olacak. Bu 4 satış noktasının önümüzdeki haftadan itibaren her hafta birisinin açılışını yapacağız” diye konuştu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Aşgın, organizasyonu üstlenen Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü ve ekibi ile , desteklerini esirgemeyen Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Arıcalar Birliği ve Kadın Kooperatiflerine de teşekkür etti.