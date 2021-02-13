Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak.

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Bölümü Öğretim Üyesi kadrosuna  2547  sayılı  Kanun  ile  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği”nde öngörülen  koşullara  ek  olarak,  üniversite web  sayfasında  yayınlanan  KHAS  Akademik Personel  İstihdam  Yönergesi’nde  belirtilen kriterleri  sağlamak  kaydı  ile  aylık  ve  özlük  hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır.

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

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