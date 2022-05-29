Kadir Karakuş Premium Nuts hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Kadir Karakuş’un sahibi olduğu Leblebi, kuruyemiş, kahve ve butik kafe konseptinde hizmet verecek olan Kadir Karakuş Premium Nuts önceki gün hizmete açıldı.

Eşref Hoca Caddesi üzerinde(Emin Kırtasiye yanı) hizmete giren Kadir Karakuş Premium Nuts’un açılışına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, eski Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Aşçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, bazı daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Emekli Karakeçili Cami İmam-Hatibi Fikrettin Çıplak’ın yaptığı duanın ardından Kadir Karakuş Premium Nuts dualarla hizmete açıldı.

Katılımcılar açılışın ardından işletmeyi gezerek Kadir Karakuş’a hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Kadir Karakuş da açılışta kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.