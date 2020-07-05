Kahveci esnafı zorda

Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Nesimi Özkubat, tarihin en köklü mesleklerinden birisi olan kahveciliğin yok olmaya mahkum edilmemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin 11 Mart 2020 tarihinden bu yana adeta savaş açtığı Kovid-19 mücadelesinde Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca kapatılan ve 1 Haziran’da başlatılan normalleşme programları çerçevesinde yeniden açılan “kıraathane” olarak da adlandırılan kahvehaneler 75 gün aradan sonra büyük umutlarla açtıkları mekanlarında umutsuzlukla karşı karşıya kaldılar.

Kahvehanelerin de normalleşmesini beklerken uymak zorunda oldukları açıklanan kurallar ve genelge hükümlerin meslek hayatını büsbütün olumsuzlaştırdığını ifade eden Nesimi Özkubat, “75 gün kapalı kaldık. Bazı ödemelerimiz ötelense de sonuçta bu ödemeleri yapacak olan yine kahveci esnaflarıdır. Ama normalleşmeyi beklerken uymak zorunda olduğumuz açıklanan kurallar ve genelge hükümleri bizlerin meslek hayatını büsbütün olumsuzlaştırdı.

Kahvehanelerde okey taşı, iskambil oyunu ve tavla sosyal mesafe kuralı nedeniyle yasak olduğu için kahvehaneler boş kaldı. Vatandaşlar oyun olmadığı için kahvehaneye gelmez oldu. Her masada 3 kişinin oturmasını sağlamak istesek, maske ve hijyen kurallarını uygulasak da vatandaş, “Bu ne biçim yasak. Biz kumar oynamıyoruz ki. Zaten ekonomik sıkıntı ve işsizliğin pençesinde olmamız nedeniyle sadece stres atıyoruz. 75 günlük özlemimiz fiyasko ile sona erdi. Bir çay içmek için kahvehaneye kim gider?’ diyorlar” dedi.

16 MART ÖNCESİNE DÖNELİM

Kıraathane ya da kahvehanelerin Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu kaydeden Özkubat, “Çorum’da her kahvehane hemen hemen kiracılar tarafından işletiliyor. Kahveciler Odası Başkanı olarak hem meslektaşlarım hem de kendim için gerçekten üzülüyorum. 75 gün önce bir emirle kapatıldığımızdan bugüne biriken kiralarımız, ödemediğimiz tüpgaz, çay, şeker, kahve, meşrubat, vergi, Bağ-Kur, SSK primleri gibi borçlarımız şimdi belimizi büker oldu. Oyun yasağı olduğundan para kazanamadığımız için bırakın bu günlerin giderlerini karşılamayı, önceki hesapları bile kapatamıyoruz. Devletimiz milyonlarca insanın boş zamanlarında bir araya geldiği, buluştuğu, özlem giderdiği, sohbet ettiği kahvehaneleri bir de bu durumuyla göz önünde tutmalı ve gerçek normalleşmeyi uygulamalı. Bizler 16 Mart öncesine dönmek istiyoruz. Ne olacağımız belirsiz, böyle giderse çok fazla dayanamayız. Bu süreçte çoğu esnaf arkadaşımız kredi çekti ama bunlarında sonuçta bir geri ödemesi olacak. Bütün esnaf borçlandık. Her şey yolunda giderse anca 2 yıl kendimizi toparlanmak için uğraşacağız” diye konuştu.

Oda Başkanı Özkubat son olarak, her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını ancak kendi oda üyelerinin de haklarını korumak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.