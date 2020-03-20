Kahveciler borçların ertelenmesini istiyor!

Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, koronavirüsle mücadele kapsamında odaya bağlı esnafın Bakanlık kararı ile kapısına geçici olarak kilit vurulduğunu hatırlatarak, başta kredi borçlarının ertelenmesi olmak üzere çeşitli taleplerde bulundu.

Türkiye’de koronavirüsle mücadelede kapsamında insanların toplu olarak bulunduğu mekanların 16 Mart’tan itibaren geçici olarak kapatılmasına karar verilmişti. Son olarak devletin açıkladığı ekonomi paketinin ardından Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat da, odaya bağlı meslek grupları adına taleplerini sıraladı.

16 Mart 2020 saat 24.00 itibariyle İçişleri Bakanlığının genelgesi ile işyerlerinin geçici olarak kapatıldığını kaydeden Özkubat, “Bu durumdan esnafımız büyük zarar görmüştür. Maddeler halinde sunulan görüşlerimizin çözümü konusunda gerekli girişimlerin yapılmasını talep etmekteyiz” dedi.

Oda Başkanı Nesimi Özkubat’ın esnaf adına talep ettiği destekler ise şöyle:

“- En az 6. ay geri ödemesiz faizsiz kredi verilmesi,

- Kredi Kefalet kredi borçlarının ertelenmesi,

- Vergi ve sigorta primlerinin ertelenmesi,

- Kira ve stopajı, KDV, muhtasar, eğlence, tabela, çevre temizlik vergilerinin ertelenmesi,

- Elektrik, su ve doğalgaz gibi faturaların en az 3 ay süre ile ertelenmesi,

- Kira yardımı yapılması ve belediyeye ait olan kiraların yılsonuna kadar ertelenmesi,

- Digitürk abonesi olan işyerlerinin maddi zararlarının telafi edilmesi,

- KOSGEB kredilerinin tekrar açılması,

- İşyerlerinin kapalı olduğu sürece içerisinde işyeri çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma yapılması.”

