'Kahvecilik bitme noktasına geldi'

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, pandemi sürecinde büyük bir mağduriyet yaşayan kahvehane esnafının bitme noktasına geldiğini belirterek, esnafın ayakta kalabilmesi için acil tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Esnaf odalarına yönelik ziyaretler başlatan, oda üyelerinin sorun ve taleplerini dinleyen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki partililer, Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Nesimi Özkubat ile görüştü.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre işyerleri kapalı kalan, daha sonra da oyunların yasaklanması üzerine iş yapamaz hale gelen kahvehane ve oyun salonu sahiplerinin, alınan yeni bir kararla işyerlerinin tekrar kapanması üzerine borçlarını ödeyemez ve evine ekmek götüremez duruma geldiğini ifade eden Tahtasız, kahvehane esnafının hükümetten acil destek beklediğinin altını çizdi.

Oda Başkanı Nesimi Özkubat, kentte faaliyet gösteren esnaftan yüzde 30’unun işyerini kapattığını belirterek, kahvecilik mesleğinin tamamen bitme noktasına geldiğini kaydetti.

Kahvehane kültürünün yok olmaya başladığını dile getiren Özkubat, “Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşlarıyla birlikte hoşça vakit geçirmek için okey, tavla ve oyun kağıdı gibi oyun oynamak için işyerlerimize gelmektedir. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz işyerlerimize gelmemiş, bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masrafını dahi karşılayamamıştır. Şimdi ise tekrar işyerlerimiz kapatılmıştır ve ne zaman açılacağı da belli değildir.

Öte yandan bu zorlu süreçte işyerlerimizin kiraları, vergileri ve SGK primleri devam etmekte olup mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Esnafımızın en az yüzde 30’u ise işyerini kapatmak zorunda kalmıştır” diye konuştu.

Pandemi sürecinden en fazla kahveci esnafının mağdur olduğunu anlatan Nesimi Özkubat, ekonomik olarak zarar gören, maddi olarak çok zor duruma düşen esnafın mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini dile getirerek, “Bu durumda olan esnafımıza kira yardımı yapılmalıdır. Esnafımızın yanında çalışanların ekonomik olarak mağduriyetleri giderilmelidir. Kapalı olduğu süre boyunca SSK, Bağ-Kur primleri ve vergileri devlet tarafından ödenmeli, kredi borçları da faizsiz olarak ertelenmelidir. Daha önce çekilen kredilerin ödeme günü gelmiş, ancak işyerlerimiz kapalı bulunduğundan ödeme imkanı yoktur. Borçlarımızın pandemi sürecinin sonuna kadar ertelenmesini, hayat tamamen normale döndükten sonra da faizsiz olarak yapılandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise, hükümeti bir an önce esnafın imdadına yetişmeye davet ederek, pandemi sürecinde zor durumda kalan esnafın ayakta kalabilmesi için her türlü tedbirin alınması gerektiğini, sorun ve taleplerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 16:44