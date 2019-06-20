Kakaç ailesinin acı günü

Çorum’un tanınmış işadamlarından İsmail Kakaç’ın oğlu İnş.Y.Müh. Levent Kakaç vefat etti.

42 yaşındaki Levent Kakaç, yıllardır çektiği hastalıktan kurtulamayarak bugün öğle saatlerinde uzun süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ayten-İsmail Kakaç’ın oğulları, Ünal Kakaç, Yurdagül Sivri, Figen Kakaç ve Bülent Kakaç’ın kardeşleri, eczacı Bilge Kakaç’ın eşi, Pelin ve Yalın Kakaç’ın babaları olan Levent Kakaç’ın cenazesi, yarın muhtemelen ikindi namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’na defnedilecek.

Çorum Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 00:14