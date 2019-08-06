Kalbine yenilen polis babaya duygusal veda

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru hemşehrimiz Mehmet Kel'in cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mehmet Kel’in iki oğlunun babalarının tabutunun ardından el sallaması ise yürekleri parçaladı.



Çorumlu polisin cenazesi dün İskilip Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere baba ocağı Aluç köyüne gönderildi. Cenaze namazına İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İskilip Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Suakıtıcı, İl Genel Meclis Üyesi Duran Bıyık ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Vefat eden polis memuru Mehmet Kel'in çocukları Yiğit ve Yağızhan’ın cenaze namazından sonra babalarının arkasından tabuta el sallamaları, törene katılanları gözyaşlarına boğdu. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2019, 20:39