Kaldırımlar yenileniyor

Çorum Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde kış aylarında yağışlardan ve dondan dolayı zarar gören yerlerde onarım çalışması yapıyor.

Kış aylarında kaldırım taşlarının kar yağışı ve don olaylarından deforme olduğunu söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, mevsimlik ısı değişimleri ve yağışlardan etkilenen yol ve kaldırımlarda yenileme çalışmaları başlattıklarını belirtti. Tuncel, doğalgaz, elektrik ve telefon altyapı çalışmaları sırasında da kaldırımlarda bozulmaların meydana geldiğini dile getirerek “Tespit ettiğimiz yerlerde kaldırım yenileme çalışmaları yapıyoruz. Hemşehrilerimizden gelen bu yöndeki talepleri de ilgili arkadaşlarımız değerlendiriyor. Durmadan, yorulmadan hizmet üretmeye, şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi.