Kaleli Vakfı’nda hatim duası ve iftar

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Ramazan Ayı nedeniyle Kaleli Vakfı’nda hatm-i şerif ve iftar programı düzenlendi.

Önceki akşam gerçekleşen programa Kaleli Vakfı Başkanı Selahattin Kaleli, Vakıf Müdürü İsmail Tuncel ile davetliler katıldı.

Hıdırlık Erkek Kuran Kursu hafızlık öğrencilerinin de katıldığı program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Muammer Özcan ve Ebubekir Atalay’ın ilahi ve kasideler seslendirdiği programda konuşan İsmail Tuncel, “Kadir Gecesi arefesinde böyle manevi bir atmosferde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kadir Gecesi’nin anlam ve öneminden bahseden Tuncel, ayet ve hadislerden örnekler verdi. Tuncel, “Kaleli Vakfı’nı kurup, faaliyetlerimizi devam ettirecek bu güzide mekanı vakıf hizmetlerine tahsis eden değerli büyüğümüz Vakıf Başkanımız Selahattin Kaleli ve değerli eşleri Rüveyde Kaleli Hanımefendiye huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah-u Teala kendilerinden razı olsun. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir ömür diliyorum. Ayrıca bir ay boyunca bu salonda her gün öğle arasında mukabele okuyan İdari Mali İşler Memurumuz İlker Sarı'ya ve mukabele dinleyen ve takip eden kardeşlerimize de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Hafız Recep Ağzıkara yönetimindeki Kuran-ı Kerim ziyafetinin ardından duayı İsmail Tuncel yaptı. İftar yemeğiyle devam eden program enderun usülü teravih ile sona erdi.