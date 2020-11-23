‘Kalemin kılıçtan üstün tutulduğu medeniyetin mirasçılarıyız’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “İlk emri ´Oku´ olan bir inancın mensupları olan bizler; kalemin kılıçtan üstün tutulduğu, âlimlerin peygamberlerin varisleri olarak görüldüğü bir medeniyetin mirasçılarıyız.” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklama yapan Milletvekili Kavuncu, doğrudan milletin geleceği ve kaderiyle ilgili sorumluluğu omuzlayan öğretmenlerin yerini ve öneminin, uzaktan eğitim sürecinde milletçe tecrübe edildiğini belirterek, “Tarihe altın harflerle yazılmış her başarılı bireyin, madde ve mana büyüklüğünün arkasında olan öğretmenlerimizin yerinin, dünyamızdaki gelişmiş hiçbir teknolojik araçla dolduramadığını öğrendik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştirirken, milli ve manevi değerlerimizin benimsetilmesi, nesilden nesile aktarılması hususunda, fedakârca görev ifa eden öğretmenlerimizin verdiği sıcaklığı, sevgiyi, şefkati, merhameti ve örnekliği insani olmayan hiçbir nesnenin veremeyeceğini maalesef yaşayarak öğrendik. İnşallah en kısa sürede gelecek yerli aşı müjdesiyle millet olarak bu illetten kurtulacak, öğrencilerimiz öğretmenlerine, öğretmenlerimiz de öğrencilerine kavuşacaktır.” dedi.

Eğitim sürecine en çok katkısı olanların; ailede anneler, okulda öğretmenler ve toplumda da âlimler olduğunu ifade eden Milletvekili Kavuncu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Medeniyetimizi ayakta tutacak olan bu üç ana unsura sıkı sıkıya bağlı kalmamız ve sahip çıkmamız elzemdir. Zira; öğretmenliğin toplumda itibarsızlaştırılması, gerçek beka meselemiz ailenin yıkılması için anneliğin değersizleştirilmesi, ilim ve fikir adamlarının sözünün dinlenmemesi, değer verilmemesi, bir medeniyetin sonunu getirecektir.

Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; barışın ve adaletin sembolü olan güçlü Türkiye, 3 kıtada etkin rol oynayarak mazlumlara merhamet, mağdurlara güç ulaştırmaktadır. Emin adımlarla 2023 hedefimize ilerlerken 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşabilmek için tek ihtiyacımız; geleceğin mimarı olacak nesilleri; medeniyet köklerimize sıkı sıkıya bağlı, imanlı, edepli, manevi değerlere saygılı, vatan sevgisi taşıyan ve vicdanlı insanlar olarak yetiştirmektir. Bir meşale gibi toplumları aydınlatan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bir eğitimci olarak, başta görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.”