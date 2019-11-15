Kalite Çelik hizmette

RECEP MEBET

Çetin Tufan ve Yaşar Kıvanç’ın kurucusu olduğu Kalite Çelik, Çorum Sanayi Sitesi 83. Sokak (Aydın Metal yanı) numara 7’de hizmete girdi.

Sektördeki 20 yıllık tecrübelerini kendi işyerleri ile hizmete dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Yaşar Kıvanç, satışını gerçekleştirdikleri ürünlerle Çorum imalat sanayisinin tedarikçileri arasında yer aldıklarını açıkladı.

“Transmisyon, kare, altıköşe, boru, 4140 ve sementasyon çelik çeşitlerinin yanında sarı, bronz, polyemit, delrin, kestamit ve paslanmaz metal ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz” diyen Kıvanç, “Atölyemizdeki özel testereler ile tüm bu ürünleri istenilen ebatta kesilmiş olarak müşterilerimize sunuyoruz” dedi.

Kıvanç, “Ürün ve hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi Kalite Çelik’e bekliyoruz” diye konuştu.