Kamu hizmetlerinden memnun musunuz?

Çorum Valiliği’nin ana hedeflerinden biri olan kamu hizmetlerinde kalitenin ve verimliliğin artırılması amacıyla hastane ve kamu hizmetleri memnuniyet anketi düzenlendi.

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimizde kamu hizmetlerinde kalitenin ve verimliliğin artırılması Valiliğimizin ana hedeflerindendir. Bu maksatla kamu hizmetlerinden yararlananlarla doğrudan temasa geçerek kamu kurumlarının ve kamu personelinin hizmet kalitesinin ne durumda olduğu, bunun sonucuna göre ulaşılması gereken hedefler için alınması gereken tedbirler değerlendirilecektir.

Bu maksatla aşağıda linkleri verilen anket formları düzenlenmiştir. Çorumlu vatandaşlarımızın bu formları doldurması Valiliğimizin ulaşmak istediği hedefleri gerçekleştirmesinde büyük önem taşımaktadır.

Anket formları iki ayrı kategoride hazırlanmıştır.

Aşağıdaki linklerde yer alan anketteki soruları tüm vatandaşlarımızın objektif bir şekilde yanıtlayarak ankete katılması, kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen kamu kurumlarımız için bu büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızdan beklenen; hizmet aldığı kurumu/hastaneyi baz alarak, verilen sorulara uygun cevabı vermeleridir. Vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyete ve katılımlarına teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Hastane Hizmetlerinden Hasta Memnuniyet Anketi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSJUZ702L32111iDIJ3PiqyxXNySWTmiqsxQ2rIJdLCsa0Zw/viewform

Kamu Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyet Anketi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwe4qJENJLkCZAWw3Rud3-NfzMsGfCD73jKbaVw_5oxvTHBQ/viewform

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019, 15:52