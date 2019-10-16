Kanalizasyon hatları  temizleniyor



Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri ekipleri atık su kanalizasyon hatlarını rutin olarak temizliyor ve meydana gelen tıkanıklıklara son sistem araçlarla müdahale ediyor.

Kanalizasyon temizliği alanında güncel teknolojileri kullandıklarını belirten Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, “Kanalizasyon boruları içerisinde zamana bağlı olarak tortu birikmesi veya tıkanıklıklar meydana gelebiliyor. Buna karşı şehrin kanalizasyon hatlarını periyodik aralıklarla temizliyoruz. Kanalizasyon hatlarında tıkanıklık durumu meydana geldiğinde kanal içi görüntüleme teknolojisini kullanarak tıkanıklığın nedenini anlıyoruz, ardından kombine kanal temizleme aracı sayesinde tıkanıklığı açıyoruz ve atık suyun tahliyesini kolaylaştırıyoruz” dedi.



Kanal temizleme işleminin şehrin her noktasında rutin olarak yapıldığını belirten Başkan Vekili Çöplü, bu sayede kanalizasyondan kaynaklı evlerde oluşabilecek kötü koku ve kanal suyunun ev içerisine tepmesi riskini minimuma indirdiklerini söyledi. Çöplü, “Atık su kanallarını görüntülerken tespitini yaptığımız kanal içerisinde bozulmuş, deforme olmuş veya kırılmış yerleri tespit edip tamir işlemlerini de başlatıyoruz” dedi ve bu şehre en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde olduklarını belirtti.



