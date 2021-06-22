Kangal Belediye Başkanlığı'na ait 28 adet taşınmaz ihale ile satılacaktır

Kangal Belediye Başkanlığı'na ait 28 adet taşınmaz ihale ile satılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Mülkiyeti Kangal Belediyesi'ne ait taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendi uyarınca Belediye Encümeninin 18.06.2021 tarih ve 2021/59 sayılı kararlarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

İhale 5 Temmuz'da Belediye Encümen Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. 

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