Kanser aileleri moral yemeğinde buluştu

FATİH BATTAR

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER)’nin ‘Kanserde Bir Nefes Sıhhat’ projesinin kapanış toplantısı dün gerçekleştirildi.

EsMahall Restoran’da gerçekleştirilen pograma AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve kanser hastası aileler ve yakınları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KA-DER Çorum Şube Başkanı Bekir Şahin, ‘Kanserde Bir Nefes Sıhhat’ projesinin sona erdiğini ve yeni projelerle kanser hastalarına ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Şahin, kanser hastalarına ve ailelerine verdiği destekten dolayı herkese teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da belediye olarak kanser hastalarının ve ailelerinin yanında olduklarını olmaya da devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise yakın zamanda tamamlanacak Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi ile kanser hastalarının artık şehir dışında çile çekmeyeceğini kaydetti.

Hastane bahçesine inşa edilen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin önemine dikkat çeken Ceylan; “Bu hastalıkla mücadele etmenin zorluğunu çok iyi biliyorum. Tedavi olmak için il dışına gitmek zorunda kalıyorusunuz. Bizde bu sorunu çözmenin gayreti içindeyiz. Bu kapsamda Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’ni Çorum’a kazandıracağız. İlk bölümü bitti merkezin. İkinci bölümün ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Tüm cihazları bakanlıktan temin ettik ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde duruyor. Bina tamamladığı anda aletleri taşıyarak tüm Çorum ve çevre illere hizmet vereceğiz.” dedi

Konuşmaların ardından KA-DER Başkanı Bekir Şahin destek ve katkılarından dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür plaketi takdim etti.