Kanser hastalarına moral gezisi

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KADER) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Kanserde Bir Nefes, Sıhhat’ projesi kapsamında hasta ve hasta yakınları için moral gezisi düzenlendi.

Dernek üyesi kanser hastaları ve yakınları için düzenlenen Güneydoğu Anadolu gezisinde Kahramanmaraş, Gaziantep, Mardin ve Urfa’da tarihi ve turistik mekanlar gezilerek, hastaların moral depolamalarına vesile olundu.

Hastalarının en çok moral ve sevgiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan KADER Başkanı Bekir Şahin, gezinin dernek üyelerine moral olduğunu söyledi. Stres ve moral bozukluğunun kanserin büyümesini tetikllediğini belirten Şahin, hastaların ve yakınlarının morallerini yüksel tutmak ve normal yaşantının stresinden uzaklaştırmak için bu tür etkinliklere önem verdiklerinin altını çizerek geziye destek olanlara teşekkür etti.

Kanser hastaları ve yakınları da, geziyi düzenleyen Dernek Başkanı Bekir Şahin ve yönetimine teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 12:06