‘Kanserden değil geç kalmaktan korkun’

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin, 1-31 Ocak Rahim Ağzı 'Serviks’ Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Şahin, rahim ağzı kanserini düzenli tarama ve muayene ile erken yakalamanın mümkün olduğunu, kanserden değil geç kalmaktan korkmak gerektiğini ve erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Şahin, herhangi biri rahim ağzı kanserinin belirti veya semptomlarını şöyle sıraladı:

Dönemler arasında veya sonraki dönemler arasında kan lekeleri veya hafif kanama,

Normalden daha uzun ve ağır olan adet kanaması,

İlişki, duş veya pelvik muayeneden sonra kanama,

Artmış vajinal akıntı,

Cinsel ilişki sırasında ağrı,

Menopoz sonrası kanama,

Açıklanamayan, kalıcı pelvik ve/veya sırt ağrısı;

Daha ilerlemiş hastalıkta görülen belirti ve semptomlar ise, bacakların şişmesi, idrar yapma veya bağırsak hareketi yapma sorunları, idrarda kan. (Haber Merkezi)