‘Kanun dışı iş bırakma eylemi yaptılar’

FATİH BATTAR

Ekmekçioğulları Grubu kamuoyuna yansıyan işten çıkarmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekmekçioğulları Grubu’ndan yapılan açıklamada, işten çıkarılanların sendika ile bağlantısı olduğu için değil, performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarıldığını açıkladı.

Kamuoyuna yansıyan haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, ilk başta 28 kişinin performans düşüklüğünden dolayı, diğer işçilerin ise kanun dışı iş durdurma eylemi yaptıkları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları ifade edildi.

Firma yönetimi, 8 Aralık 2020 tarihinde bir kısım işçilerin kanunsuz bir iş bırakma eylemine gittiklerini belirterek, bu işçilere firmanın kurumsal kimliğini temsilen işlerinin başına dönmeleri çağrısı yaptıklarını ancak karşılık bulamadıklarını ifade ederek, işten çıkarılmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı;

'İŞ AKİTLERİ YÜZ KIZARTICI SEBEPLER BAHANE GÖSTERİLEREK SONLANDIRILMAMIŞTIR'

“Gerek yerel basında, gerekse ulusal basında 8 Aralık tarihinden bu yana yayınlanan bazı haberlerde firmamız tarafından ‘işçi kıyımı’ yapıldığı iddiasıyla firmamızın itibarsızlaştırılmasına yönelik içerikler yayınlanmıştır. Haberlerin tamamı gerçek dışı olup, iddia edildiği gibi işçilerin iş akitleri yüz kızartıcı sebepler bahane gösterilerek sonlandırılmamıştır.

‘İŞTEN ÇIKARMA YASASI BAZI ARKADAŞLARIMIZDA PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ YARATTI’

Maalesef pandemi döneminde işten çıkarma yasa bazı iş arkadaşlarımızda ciddi ölçüde performans düşüklüğü yaratmıştır. İşten çıkarma kısıtlaması bir kısım mesai arkadaşımızda bunun sınırsız bir hak olduğu algısına sebebiyet vermiş ve üzülerek ifade etmeliyiz ki bunun kötüye kullanılması suretiyle durumdan faydalanıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan telkin ve iyileştirici eğitimlerinde sonuç vermemesi karşısında işletmenin verimliliğini etkileyen bir kısım mesai arkadaşımızın iş akitleri özlük haklarında herhangi bir kesinti yapılmaksızın ve iddia edildiği şekliyle ‘yüz kızartıcı’ sebep mazeret gösterilmeksizin 07.12.2020 tarihinde sonlandırılmıştır.

‘KANUNSUZ İŞ DURDURMA EYLEMİ YAPTILAR’

8 Aralık tarihinde firmamızın üretim bölümünde iş akitleri devam eden diğer çalışanlar sabah vardiyasında iş yerine intikal etmiş, 24 saat kesintisiz üretim yapılan tesislerimizdeki tüm proses ve ekipmanları içerisinde işlenmekte olan hammaddeler bulunmasına rağmen çalışır vaziyette iken teknik donanımlarına aykırı ve ekipmanlara zarar verecek şekilde kapatmışlardır. Yine elektrik kaynağı bu çalışanlarıca devre dışı bırakılmış, fabrikanın faaliyetleri maalesef bu personellerimizce görevin kötüye kullanılması pahasına kapatılmıştır. Devamında bahsi geçen çalışanlar firmanın mücavir alanı içerisinde düzenli olarak belirli bir alanda konumlanıp, "iş durdurma ve eylem kararı aldıklarını beyan etmişlerdir. Bu eylemleri ile iş yerinin zararına olacak şekilde zayiata sebebiyet vermiş olduklan gibi, işi durdurarak firmamızı zora koşmuşlardır. Yaptıklan eylemin amacını önceki gün iş akitleri sonlandınlan mesai arkadaşlarının ise geri alınmalarını sağlamak olarak beyan etmiş, firmamızla yasalara ve kurumsal ilkelere aykırı düşecek şekilde pazarlık yapmaya teşebbüs etmişlerdir. Yapılan bu eylemler ve zararlar adli makamlarca tespit ile tutanak altına alınmıştır.

‘İŞE DÖNÜN ÇAĞRISINA RAĞMEN DÖNMEDİLER’

Yapılan kanun dışı iş bırakma eylemine ve firmamızın uğradığı maddi zararlara rağmen ilgili mesai arkadaşlarımıza işlerinin başına dönmeleri için görüntülü kayıtlar altında çağrı yapılmış, yapılan eylemin kanunsuz olduğu belirtilmiştir. Çağrıya rağmen belirtilen grup filen işe dönmemiş, eylemde ısrarcı davranmış, çağrımız sonuçsuz bırakmışlardır. Kanun dışı iş durdurma eylemi yapan ilgililer hakkında ikinci gün sonunda ise dönmemeleri üzerine 4857 Sayılı Kanundaki karşılığına uygun olarak 25. Madde uyarınca işlem yapılmıştır. Bir başka deyişle yine iddia edildigi gibi ‘yüz kızartıcı eylem’ nedeniyle herhangi bir işlem yapılmamıştır. İşten çıkartılan mesai arkadaşlarımızın sendikal faaliyette bulunmalar nedeniyle işten uzaklaştırıldıkları iddiası da gerçek dışıdır. Zira kimlerin hangi sendikaya bağlı oldugu halihazırda dahi tarafımızca bilinmediği gibi, içlerinde sendikaya tabi olmayan çalışanlarımızın da olduğuna dair duyumlar almış bulunmaktayız. Dolayısıyla sendika karşıtı bir tutum asla söz konusu değildir.”

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020, 19:12