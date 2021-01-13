Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Şekerbank, ‘Kapımız Esnafa Açık’ platformu kapsamında esnaf ve sanatkarların nakit ihtiyacını ilave avantajlar sağlayarak karşılamak üzere iş birliği yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Şekerbank, esnaf ve sanatkarlara şubeye gitmeden ‘Şeker Mobil Şube’ üzerinden kolayca kredi başvurusu yapabilmesine olanak sağlayacak ve esnaf müşterilerinin 50 bin liraya kadar olan nakit ihtiyacını, 36 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranlarıyla karşılayacak.

Şekerbank ile TESK arasındaki iş birliği ile ilgili Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ü ziyaret ederek bilgilendirmede bulunan Şekerbank Çorum Şubesi Müdürü Yücel Arık, "Kapımız Esnafa Açık" platformu kapsamında esnaf müşterilerin, 6 ay ödemesiz taksitlendirme talep edebileceği gibi yine 12. taksite kadar düşük tutarlarda ödeme seçeneğinden yararlanabileceklerini söyledi.

Esnaf ve sanatkarların paket kapsamında internet şube ve mobil bankacılık üzerinden yapacakları EFT ve havale işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebileceklerini, 1 yıl boyunca POS inaktiflik ve 10 yapraklı çek karnesi ücretinden de muaf olacaklarını anlatan Yücel Arık, "Nakit desteğinden yararlanacaklar, Şekerbank Üreten Kart ya da Bonus Business Kart sahibi de olabilecekler." dedi.

Şekerbank'ın esnaf ve sanatkarlara sunduğu desteklerden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, zor günlerden geçen esnaf ve sanatkarların rahat nefes almaları ve yaşadıkları sıkıntıları asgariye indirmek için her alanda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Gür, "Bu kapsamda, devletimiz tarafından verilen desteklere ek olarak, esnaf ve sanatkarlarımıza katkı sağlayacağını düşündüğümüz bankalar, diğer kurum ve kuruluşlarla da çeşitli çalışmalarımıza her geçen gün daha da artırarak devam ediyoruz. Bu bağlamda, Konfederasyonumuz ile Şekerbank arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolünün esnaf ve sanatkarımız için faydalı olacağı kanaatindeyim." diye konuştu. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 19:38