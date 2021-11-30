Karapıçak: ‘Vatandaşın devlete güveni tam’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Teşkilatı ilçe istişare toplantılarına Mecitözü’nde devam etti.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’a Mecitözü ziyaretinde İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, MHP Alaca İlçe Başkanı Şerafettin Ercoşkun ve çok sayıda partili eşlik etti.

MHP heyeti Mecitözü ziyaretine ilk olarak 14. asırda yaşamış Anadolu Velilerinden Elvan Çelebi Hazretlerinin türbesine ziyaret ederek başladı. Vatanın birliği ve beraberliği için dua eden heyet, ayrıca bu toprakların yurt yapılmasında emeği olan herkes için ellerini semaya kaldırdı.

Daha sonra Mecitözü Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden Karapıçak ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında bilgiler alarak, el emeği göz nuru ürünleri incelediler.

‘HALK EĞİTİM MERKEZİ DAHA ÇOK DESTEKLENMELİ’

Halk Eğitim Merkezi ziyareti sırasında konuşan İl Başkanı Karapıçak, “Kişisel, sosyal ve kültürel gelişimleri yanısıra bireylerin ekonomik manada da kazanımlar elde ederek, toplumun kalkınması noktasında olumlu katkılar sağlayan Halk Eğitim Merkezlerimizin daha uygun ortamlarda, daha fazla desteklenmesi düşünüyoruz.” dedi.

İlçe Caddesi’nde hizmet veren esnafları ziyaret eden Karapıçak, esnafların işlerinin durumları ile ilgili bilgi alıp, sohbet etti. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Karapıçak, vatandaşlarla da sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin selamını iletti.

‘VATANDAŞIN DEVLETE GÜVENİ TAM’

Vatandaşın yüzlerinde devlete olan güveni gördüklerini ifade eden Karapıçak, “Aziz milletimizin devletine olan güvenini yüzlerinde görmek, sözlerinde işitmek bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Rabbim vatanımız, milletimizin birlik ve dirliğine zeval vermesin.” dedi.

‘VATANDAŞ ZİLLET İTTİFAKINA TOKATI VURACAKTIR’

Daha sonra Mecitözü ilçesinde kurulan pazar yerine geçen MHP Heyeti, pazarcı esnafına hayırlı işler dileyerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Türk milletinin, günü geldiğinde zillet ittifakına hak ettiği tokatı indireceğine inandığını kaydeden Karapıçak, “Yılmadan, yorulmadan Hakk için, halkımızla iç içe olacağız. Bu millet biziz, bu devlet biziz, bu vatan biziz, istikbalin mimarı da bizler olacağız” diye konuştu.

Son olarak ilçe teşkilatını ziyaret eden Karapıçak, muhtar, gaziler ve partililerle toplantı gerçekleştirdi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, 18:36