M.BURAK YALÇIN

Büro Memur-Sen üyeleri düzenledikleri basın açıklamasında taleplerini dile getirdiler. Büro Memur-Sen Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, mağduriyetlerinin son bulana kadar kararlı duruşlarını sürdüreceklerini belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumu Haftası boyunca eylem yapacaklarını açıkladı.

Büro Memur-Sen Çorum Şubesi, bugün SGK Haftası nedeniyle kurum önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar.

Büro Memur-Sen Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, 16-20 Mayıs tarihlerinde kutlanan SGK Haftası kapsamında çalışma şartlarının iyileştirilmesi, görevde yükselme, kadro, fazla mesai, tazminatlar, 3600 ve ikramiye gibi konularda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi maksadıyla Büro Memur-Sen olarak eylem kararı aldıklarını ifade ederek, eylem planlarını şu şekilde açıkladı: “16-20 Mayıs tarihleri arasında aşağıdaki eylem planımızı gerçekleştireceğiz. 17 Mayıs Salı günü tüm çalışanların tepkisini sosyal ortamda dışa vurması için siyah renk kıyafetle işe gidilecek. 18 Mayıs Çarşamba günü sabah 2 saat işe geç gitmek ve mesai bitişinden 2 saat önce işten çıkarak 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle saat 21.00’de hashtag çalışması yapacağız. 20 Mayıs Cuma günü tam gün iş bırakma eylemi yapacağız.”

Büro Memur-Sen olarak “hak verilmez, alınır” anlayışıyla meydanlara indiklerini aktaran Erdoğan Cengiz, “Genel yetkili sendika olarak üyelerimizin ve temsil ettiğimiz kamu görevlilerinin mağduriyeti son bulana kadar, birlik ve beraberlik içerisinde kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz” dedi.

Cengiz, 14 maddelik taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

“Bizler kimseden haksız bir kazanç ya da lütuf istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz, alın terimizin karşılığını istiyoruz.

Bizler mevzuatın ağır yükü altında ezilen, idari ve mali yönden attığı her imzanın yasal sorumluluğunu üzerinde taşıyan çalışanların, hakettiği ücretlerin ödenmesini talep ediyoruz.

Bizler pandemi sürecinde dünyanın imrenerek baktığı ve sorunsuz sistemi ile herkesin takdir ettiği Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki personelin hakkının teslim edilmesini istiyoruz.

Bizler kurum çalışanlarının 666 Sayılı KHK ile ellerinden alınan, fazla mesai ücretleri, ikramiyeler ve ek ödemelerin tekrar verilmesini istiyoruz.

Bizler kamu işçisi ile memurlar arasındaki maaş farkı adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. SGK’da çalışan bir işçinin maaşı 11 bin TL’yi bulurken asıl işi yapan bir memurun maaşının 6-7 bin lira gibi komik rakamlarda kalmasını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz.

Bizler kurum personelinin uzmanlaştırılmasını, sosyal sigorta uzmanı kadrosunun açılmasını ve çalışma tazminatının verilmesini istiyoruz.

Bizler şeflerin özel hizmet tazminatları ve ek ödeme oranları yükseltilerek, hak ettikleri ücretin ödenmesini istiyoruz.

Bizler İcra memuru kadrosunun 'Sosyal Güvenlik İcra Memuru Uzmanı" şeklinde ihtas edilmesini talep ediyoruz.

Bizler Denetmen ve Denetmen yardımcılarının il müdürlüğü bünyesine bağlı değil de, grup başkanlığına bağlanmasını talep ediyoruz

Bizler kurumda boş bulunan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olan personelin atanmasını ve liyakata uygun olmayan usulsüz atamaların önüne geçilmesini istiyoruz

Bizler Denetmen alımlarında kurum içinden alıma belirli bir kadro ayrılarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yıllarca görev yapmış çalışanların atanmalarını istiyoruz.

Bizler toplu sözleşme maddesiyle güvence altına alınan, 4/B’li olarak görev yapan personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

Bizler 3600 ek gösterge çalışmasında SGK çalışanlarının da dikkate alınmasını ve sonuna kadar hak ettikleri 3600 ek göstergenin kurum çalışanlarına verilmesini talep ediyoruz.

Bizler banka maaş promosyon anlaşması ile geçen yıl mayıs ayında ödenen 4 bin liranın, enflasyon rakamları da dikkate alınarak güncellenmesini talep ediyoruz.”