Karayanık’ta yürüdüler

Hitit Dağcılık Kulübü (HİDAK), İskilip'in dağ köyü olan Sorkun’un Karayanık mahallesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Doğa yürüyüşüne, aralarında dağcıların da olduğu farklı meslek dallarından 19 doğasever katıldı.

Yürüyüşle ilgili görüşlerini paylaşan HİDAK Başkanı Gürkan Yağmur, “Karayanık’tan başlayan rota bizleri, bölge halkının ‘Uluyol’ olarak adlandırdığı eski bir ticaret yoluna sürükledi. Ticaret yolunun güvenliği Asarkaya’dan sağlanıyormuş. Kaya üzerinde açılan mağaralar, gizli geçitler, bizlere yaşanmışlık izlerini gösterdi. Doğayı ve tarihi seven herkesin görmesini tavsiye ederiz.” dedi. (Haber Merkezi)