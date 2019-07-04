Kardeşliğimize hâlel getirmeyiz!

RECEP MEBET

Çorum’da, 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler dün düzenlenen etkinlikle anıldı.

Tarihe ‘Çorum Olayları’ olarak geçen hadisenin 39. yıldönümü nedeniyle organize edilen anma programına HDP İstanbul Milletvekilleri Zeynel Özen ve Ali Kenanoğlu, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde organize edilen anma programına Türkiye ve Avrupa’daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de iştirak etti.

‘ÇORUM’U UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ’

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünde toplanan katılımcılar, çeşitli pankartlar taşıyıp sloganlar atarak Hürriyet Meydanı’na kadar yürüdüler.

Arama noktalarında polislerce güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra meydana alınan gruba hitap eden konuşmacılar, Çorum Olayları’nda yaşamını yitirenleri andılar.

‘Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız’ yazılı pankart ve dövizlerle alanda yerlerini alan vatandaşlar, Çorum Olayları’nda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundular.

‘BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞANMASIN’

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi’nin desteğiyle düzenlenen programın açış konuşmasını Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel yaptı.

Çorum Olayları’nı katliam olarak nitelendiren Ahmet Özdel, “39 yıl önce yaşanan olayları kınamak için buradayız” dedi.

“Katliam insanlığa karşı suçtur” diyen Özdel, olaylarla ilgili soruşturmaların yeniden açılmasını ve sorumluların yargılanması gerektiğini söyledi.

Örgütlü ve sistemli bir katliamın toplumsal sağduyu ve birlik-beraberlik arzusu içinde daha da büyümeden sonlandırıldığına işaret eden Özdel, “Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için iki temel talebimiz var. Birincisi olaylara ilişkin soruşturmalar tekrar açılsın, adil bir yargılama yapılsın ve sorumlular tespit edilsin. İkincisi de yaşanan bu katliamın yeni nesillere doğru anlatılması için bir katliam anıtı dikilsin. Biz her şeyin iyi olmasını isteyen insanlarız. Kardeşlikten, eşitlikten ve hoşgörüden başka gücü olmayan insanlarız” diye konuştu.

‘BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

Programda söz alan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, “Çorum Olayları’nı unutmadık, unutturmayacağız. Sorumlular yargı önünde hesap verene kadar bu davanın peşini bırakmayacağız” dedi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat ise, “Bu toprakları asla şeriatçılara ve faşistlere teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajları da veren bazı konuşmacılar, yer yüzünde bir daha bu tür olumsuzluklar yaşanmaması için toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çektiler.

EZAN HASSASİYETİ

Hürriyet Meydanı’ndaki anma programında yapılan konuşmalara öğle ezanı nedeniyle ara verildi. Ezan sırasında yükselen müzik sesi de bazı görevlilerin uyarısı üzerine kesildi.

Tüm inançlara saygılı olduklarını vurgulayan konuşmacılar, sergiledikleri hassasiyet ile vatandaşlardan alkış aldılar.

KARDEŞLİĞİMİZE HALEL GETİRMEYİZ!

Çorum Olayları’nın 39. yıldönümü nedeniyle organize edilen anma programındaki bazı konuşmacıların ifadelerine tepki gösteren vatandaşlar, “Nefret sözcükleri ile birlik ve beraberliğimizi hedef alan açıklamalara katılmıyoruz. Kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez!” değerlendirmesinde bulundular.

Organizasyon komitesi üyelerine seslenen sağduyulu vatandaşlar, “Çorum Olayları’nı bahane edip aramıza fitne tohumu ekmek isteyen yabancılara müsaade etmeyin” çağrısı yaptılar.

Anma programı, yapılan açıklamaların ardından sona erdi.