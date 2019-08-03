Kasap Oktay açıldı

FATİH AKBAŞ

Oktay Pak’ın sahibi olduğu Kasap Oktay yapılan törenle açıldı.

Fatih Caddesi 23 Nisan Kavşağı No: 44/A’da yer alan Kasap Oktay için dün açılış töreni düzenlendi.

Yapılan duanın ardından açılış kurdelesini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı tarafından kesildi. Çok sayıda davetlinin de katıldığı açılışın ardından ikramlarda bulunuldu. Alo Paket servisi de bulunan Kasap Oktay’da kırmızı ve tavuk et çeşitleri satışa sunulurken ayrıca güveç hazırlanıp, kuzu büryan ve kuzu tandırda müşterilerin isteklerine göre yapılıyor. İşletmede ayrıca 8 Ağustos’a kadar sürecek özel indirimlerde müşterileri bekliyor.