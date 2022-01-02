Kasaplar ve Celepler Recep Gür’le devam

M.BURAK YALÇIN

Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Recep Gür yeniden oda başkanlığına seçildi.

ÇESOB Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurula CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, ÇESOB’a bağlı bazı oda başkanları ve üyeler katıldı.

Fazlı Yalçındağ’ın başkanlığını yaptığı divanda Vahap Akyol, Mustafa Karabıyık, Sami Çarpan ve Mehmet Bekar yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası Başkanı Recep Gür bir konuşma yaptı.

Genel kurulun tüm esnafa hayırlı olmasını dileyen Recep Gür, 8 yıldır yönetim olarak herhangi bir ücret almadan hizmet ettiklerini söyledi.

Yeniden oda başkanlığına seçilen Recep Gür’ün yönetim kurulunda isimler yer aldı:“Hakan Kaynar, Murat Longa, Abidin Bürü, Cuma Günen, Yunus Peker, Sadık Tan.”

Denetim Kurulu ise Ahmet Sönmüş, Metin Çatıkkaş ve Sayit Barandak’tan oluştu.