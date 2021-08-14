Kavuncu afet bölgesinde

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından ilçeye gitti.

AK Parti Grupbaşkanvekili ve Çankırı Milletvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu ile ilçede incelemelerde bulunan Milletvekili Kavuncu, ziyaret kapsamında vatandaşlarla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin bütün yaraları saracağını ve zararları telafi edeceğini ifade eden Kavuncu, “Afette hayatını kaybeden canlarımıza rahmet olsun, onları geri getiremeyiz ama aziz milletimizin güçlü devleti, bütün yaraları saracak, bütün zararları telafi edecektir. Allah millete devlete zeval vermesin inşallah” dedi.