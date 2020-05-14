KAVUNCU, DOKAP SÜRECİNİ  HAKİMİYET'E DEĞERLENDİRDİ

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'un Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Programı'na (DOKAP) dahil olma sürecini Hakimiyet Gazetesi'ne anlattı.

Cumhurbaşkanı'nın söz vermesiyle başlayan süreç, önceki gün Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmiyet kazandı.

Uzun zamandır Çorum'un beklentisi olan DOKAP'ta yer alma hayaline giden süreci AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu'ya sorduk.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'a açıklamalarda bulunan Kavuncu, Çorum'un DOKAP içerisinde yer almayı fazlasıyla hak eden bir il olduğunu, Amasya'nın da DOKAP'ta yer almayı hakeden bir il olduğunu belirterek, "Çorum'a da Amasya'ya da hayırlı olsun." dedi.

Bu süreçte Amasya Milletvekilleri'yle de ortak adım attıklarını ifade eden Kavuncu, komşu il olan Amasya ile iş birliği gerçekleştirdiklerini, Çorum'da da milletvekilleri, Vali, İl Başkanı ve Belediye Başkanı'yla sürecin yakın takipçisi olduklarını aktardı.

Çorum'un her şart ve ortamda ülkesinin devletinin yanında olan ve katma değer sağlayan bir il olduğunu bildiren Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

"Çorum'un DOKAP'a dahil olması, son dönemde Çorum'un gelişmesi, kalkınması, hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi anlamında, sanayi, tarım ve turizm anlamında en önemli proje desek abartmış olmayız." diyen Kavuncu, Çorum'un tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederek, Çorum'un bu paydan en yüksek oranda faydalanacağını söyledi.

DOKAP Başkanı ile irtibata geçerek görüştüklerini ve en yakın bir zamanda DOKAP'tan heyetlerin Çorum'a gelerek DOKAP'ın yatırım alanlarını ve kabiliyetlerini masaya yatıracaklarını ve istişare toplantıları ile çalışmaların başlatılacağını kaydetti.