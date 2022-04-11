Kavuncu Polis Haftası'nda polislerle buluştu

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Polisler Haftası'nda polislerle bir araya geldi.

Polis Haftası çerçevesinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte Çarşı ve Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğini ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, görevli personellerin Polis Haftası'nı kutladı.

Ziyaret sırasında konuşan Kavuncu, “Gece-gündüz demeden çalışan kahraman emniyet mensuplarımızın Polis Haftasını ve Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek aziz milletimiz ve hemşehrilerimiz adına minnettarlığımızı sunuyorum. Her durum ve şartta güvenlik güçlerimize, inancımız ve gevenimiz tam. Vatanımıza ve milletimize hizmette ulvi bir görev ifa eden, gerektiğinde canlarını ortaya koyan, bu gayret ve fedakârlığıyla aziz milletin takdirini kazanan ve gözdesi haline gelen emniyet çalışanlarımıza görevlilerinde kolaylıklar diliyorum. Fedakarca hizmet veren polislerimizin, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı, halkımızın can ve mal emniyetini korunması adına özverili ve cansiperane çalışmaları sayesinde, kamu düzeni, hemşerilerimizin huzur ve güven içinde yaşamaları sağlanıyor. Bu anlamda oldukça kutsal bir görevi ifa ediyorlar. Bu anlamda şehrimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görev başında olan kahraman polisimize ve ailelerine gönülden şükranlarımı sunuyorum. Şanlı tarihi ile güven içinde yaşamamızı sağlayan Polis Teşkilatımızın kahraman mensuplarına misafirperverliklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)