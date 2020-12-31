Kavuştuğuna sevinemedi

RECEP MEBET

Çorumlu genç berber, hırsızlara kaptırdığı otomobiline kavuştu.

Kaza süsü verilerek hasara uğratılan ve bir hurdalıkta parçalara ayrılan arabasını gören Murat Akbaba (30), büyük hüzün yaşadı.

Yıllarca çalışıp biriktirdiği parayla satın aldığı ve “alın terim” dediği otomobilini kullanılamaz halde bulan Akbaba, gördüklerine inanamadı.

Geçen hafta Pazartesi günü evinin önünde park halindeyken çalınan otomobilinden günlerdir haber alamayan Akbaba, bir esnaf arkadaşının ihbarıyla arabasına ulaştı.

Şehir merkezindeki bir hurdalıkta parçalanmış halde bulduğu otomobilini yaşlı gözlerle inceleyen Akbaba, olaya karışan şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonrası gözaltına alınan zanlıların aynı yöntemle başka araçlara da zarar verdikleri tespit edildi. Adliye’ye sevk edilen sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

‘MAHVOLDUM, ÇARE ARIYORUM’

Arabasına kavuştuğuna sevinemeyen Murat Akbaba, “Bileğinin gücüyle geçimini sağlayan gariban bir insanım. Bu olay sonrası mağdur oldum ve psikolojim bozuldu. Ailevi sıkıntılar da yaşıyorum. Allah kimseyi bu hale düşürmesin” dedi.

Arabasının değerinin 20 bin TL olduğunu ve telafi edemeyeceği bir zarara uğradığını anlatan Akbaba, “Mahvoldum, derdime bir çare arıyorum” diye konuştu.

Mevcut koşullarda yeniden araba almasının mümkün olmadığını dile getiren Akbaba, otomobilini çalanlardan ve zarar verenlerden şikayetçi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

‘ZARARIMI KİM KARŞILAYACAK?’

“Esnaf arkadaşlarımın ihbarı üzerine çalınan arabamın bir hurdalıkta parçalandığını bilgisini aldım. Bunun üzerine polis operasyonuyla şüpheliler yakalandı. Ancak kısa bir süre sonra salıverildiklerini öğrendim.

Devlet büyüklerimize sesleniyor ve bana bu üzüntüyü yaşatanların cezalandırılarak uğradığım zararın karşılanmasını istiyorum.

Erkek kuaförlüğü yapıyorum. Pandemiden dolayı zaten işlerimiz azaldı. Eve ekmek götürme derdiyle çalışırken bir de bu olay başıma geldi. Ödemelerimi yapmakta güçlük çekiyorum. Yetkililerden acil yardım bekliyorum. Lütfen sesimi duyun, halimi görün ve derdime bir çare bulun.”

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 17:58