Doğa Aydın isimli genç kız, kaybolan annesini arıyor.

Doğa Aydın, psikolojik tedavi gören annesi Nurcihan Demir’in (50) kaybolduğunu ifade etti.

BARIŞ MANÇO PARKI CİVARINDA KAYBOLDU

Aydın, annesinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu belirterek, “Dün saat 13.00’ten itibaren anneme ulaşamıyoruz. Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Barış Manço Parkı civarında kayboldu. Arıyoruz. Bulamıyoruz. Kendinden haber alamadık” dedi.

GÖRENLER İNSANLIK NAMINA HABER VERSİN

Kaybolan annesi için polis merkezine başvuruda bulunduklarını söyleyen Aydın, henüz bir haber çıkmadığını, görenlerin insanlık adına kendilerine bilgi ve haber vermelerini rica etti.

LACİVERT RENKLİ BEYAZ BENEKLİ BOYDAN ELBİSELİ

2 çocuk annesi Nurcihan Demir’in üzerinde lacivert renkli boydan beyaz benekli elbisesi ve siyah topuklu ayakkabısının bulunduğunu ifade eden Doğa Aydın, bilgi ve irtibat için doga.aydn0 instagram adresi üzerinden yada 0539 560 76 08 numaralı telefondan kendilerine ulaşılmasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021, 14:24