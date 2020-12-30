Kayıp kedinin sahibini arıyor

EROL TAŞKAN

Pınar Pide Sahibi Tamer Altın, ziyaret için gitti Şehitlik’te bulduğu kedinin sahibini arıyor.

Evcil olduğu her halinden belli olan kedinin bir şekilde kaybolmuş olabileceğini düşünen Pınar Pide sahibi Tamer Altın, kediyi aracına alarak, işyerine götürdü.

Burada kedinin karnını doyuran Altın, hamile olma ihtimali bulunan kediyi evine götürerek, sahibinden haber bekliyor.

Kedinin sahibinin Albayrak Caddesi üzerindeki Pınar Pide’ye gelebileceğini ya da 0545 616 02 83 nolu telefondan kendilerine ulaşabileceğini duyuran Altın, “Dua için gittim Şehitlik’te beni görür görmez yanıma geldi. Belli ki insanlara alışık bir ev kedisi. Onu orada bırakmaya içim elvermedi. İnşallah sahibine ulaşırız da gönlümüz de huzur bulur.” dedi.