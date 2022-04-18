Kayıp şahıs ölü bulundu

FATİH BATTAR

Çorum’da kayıp olarak aranan Yılmaz Emrah Kıroğlu (37) isimli vatandaş tırın dorsesinde ölü olarak bulundu.

Olay bugün Fevzi Çakmak 3. Cadde'de gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Çorum'da 4 gündür kayıp olarak Yılmaz Emrah Kıroğlu, Adem .K'ya ait tırın dorsesinde kendini asarak yaşamına son verdi. Tır'ında intihar eden kişiyi gören Adem K hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kıroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. 37 yaşındaki gencin cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022, 16:43