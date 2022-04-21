Kayseri'de yaşayan Çorumlular iftarda buluştu

Kayseri’de yaşayan Çorumlu hemşehrilerimiz, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Karva Plastik & Termoform Sahibi, Çorumlu iş insanı Bayram Karaman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftarda bir araya geldi.

Aileleri ile birlikte iftar yapan Çorumlu hemşehrilerimiz, bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, iş insanı Bayram Karaman’a teşekkür ettiler.

İftar yemeğinden sonra kısa bir konuşma yapan iş insanı Bayram Karaman, tüm Çorumlu hemşehrilerinin mübarek Ramazan ayını kutlayarak, birliğin ve beraberliğin önemine değindi.

Karaman, “Kayseri’den Çorum’da yaşayan tüm hemşehrilerimize selam ve saygılarımı sunuyor, şimdiden Ramazan Bayramlarını kutluyorum” dedi.