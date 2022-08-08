Kaza ve ölümleri ancak seviyeli kavşak önler

EROL TAŞKAN

Önceki dönem Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü, ard arda ölümlü kazalara sahne olan çevre yolu hakkında çözüm önerilerini sıraladı. Buhara ve Burun Çiftlik Kavşaklarını örnek gösteren Muzaffer Külcü, çevre yolunun yapılışına işaret ettiği açıklamasında, yeni bir çevre yolu başta olmak üzere her konunun tartışılabileceğini ancak yaşanan sorunlara kısa vadede esaslı bir çözüm getirecek daha düşük maliyetli projelerin tartışmalara kurban edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

‘Çevre yolu ölüm yolu olarak kalmasın’ diyen Önceki Dönem Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü, yıllarca sürecek bir proje ile bugünün sorunlarının çözülemeyeceğini, çözümün mâkulde aranması gerektiğinin altını çizdi. Külcü, İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı’na yapılmasını önerdiği seviyeli kavşağın, mevcut Osmancık Köprüsü’nün yıkılarak orasının da seviyeli kavşağa dönüştürülmesini ve çevre yolunun bütüncül bir yapıya kavuşturulup, doğu-batı istikametinde seyreden tüm transit araçların risksiz bir şekilde seyrinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Son yaşanan kazalarda vefat edenlerle birlikte, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Muzaffer Külcü, konuya ilişkin açıklamasında şunları ifade etti;

ÇEVRE YOLU ÖLÜM YOLU OLARAK KALMASIN

“Çorum Çevre Yolu yapıldığından beri can alıyor; acı, keder bırakıyor yerine. Yeni yollar yapılması aynı zamanda yeni cazibe alanları da oluşturuyor. Bir süre sonra o bölgede nüfus yoğunlaşması başlıyor. Çorum Çevre yolu çalışmaları başladığında o bölge gece kondular ile doluydu. Hatta yolun bir kısmı gece kondu evlerin kamulaştırılıp yıkılması suretiyle açıldı. Sâkin, şehrin yoğun nüfus alanının dışında bir bölge idi. Ama aynı zamanda doğal olarak gelişen bir bölge idi. Ne var ki bugün çevre yolu; şehir merkeziyle şehrin en değerli ve yoğun nüfus barındıran konut bölgesinin ortasından geçen bir yol haline gelmiştir.

YENİ ÇEVRE YOLU UZUN VADELİ BİR PROJE

Bugün yaşananlar elbette yeni bir çevre yolu tartışmasını da akla getirebilir. Nitekim benzer açıklamalar da görüyoruz. Bu da konuşulmalı, tartışılmalıdır. Ancak çözümü mâkulde aramak gerek. Etüt çalışması yıllarca sürecek bir proje ile bugünün sorunlarını çözemeyiz. Bugün bunun için henüz çok erken. Vaktimizi ve enerjimizi buna harcamayalım. Zaten Bakanlığın devam eden bir otoyol projesi var. Bu orta vadede gerekli olan ve Çorum’a kazandırılacağına inandığım değerli bir proje. Yani hızlı, faydalı, sorunu esaslı şekilde çözecek ve daha düşük maliyetli projeleri bu tartışmaya kurban etmemeliyiz.

SORUN DA ÇÖZÜMÜ DE BELLİDİR

Bugünün en önemli sorusu yaşanan kazaların önüne nasıl geçileceğidir. Cevabı ise yakın tecrübe ile Buhara ve Burun Çiftlik kavşaklarında gizlidir. Yaşanan kaza haberlerini takip edenler ve ilgililer yıllar boyu bu kavşaklarda yaşanan acıları da çok iyi hatırlayacaklardır. 2009 yılında Belediye Başkanlığına başladığımızda, bu kavşaklar için, 2008 yılında Karayollarınca hazırlıkları (Buhara kavşağında şehir içi trafik için dalçık, Burun Çiftlik içinse yarım yonca kavşak projeleri ihale aşamasında idi) tamamlanmış iki proje vardı. Belediye Başkanı olarak yanlış olduğuna inandığımız bu projelere itiraz ederek inisiyatif aldık. Bu projelerin kazaları ve acıları önlemeye yetmeyeceğini gerekçeleri ile anlatarak ikna ettik, projeleri değiştirttirdik.

Sonrasında Akşemseddin Caddesini açtığımızda Çevre Yolu üzerine geçici uygulamalar düşünüldü ; biz bunu da kabul etmedik. Gecikme oldu, hatta biraz fazla bile uzadı. Nihayetinde milletvekili arkadaşlarımızın ısrarlı takipleri ile bu yıl netice alındı ve şimdi seviyeli kavşak yapımı başladı, devam ediyor.

KAZA VE ÖLÜMLERİ ANCAK SEVİYELİ KAVŞAK ÖNLER

Seviyeli kavşaklar yapıldığından beri buralarda kayda değer bir kaza yaşanmadı. Zira kazaların tamamına yakını transit geçiş yapan araçların kuzey- güney geçişi yapan araçlara ya da karşıya geçmeye çalışan yayalara çarpması şeklinde yaşanıyor. İlim Yayma kavşağındaki kazalar da aynen böyle.

ÜST GEÇİT HİÇ BİR SORUNU ÇÖZMEYECEK

Şimdi yayalar için üst geçit yapılıyor. Bu da yapılsın, mutlaka bunun da faydası olur. Ancak derde deva bir çözüm olmayacaktır. Bunu isteyerek kimse kullanmayacaktır. 50 metre karşıya geçmek için 200 metre kavşak ilerisine yürü, üst geçite çık, karşıya geç, 200 metre yukarı yürü. 50 metre yerine 500 metre yürünecek. Yol kenarları ferforje ile kapatılsa, göreceksiniz bunun üstünden atlayıp araçların altında can verenler olacaktır. Hadi yayayı engelledik, araç kazaları nasıl engellenecek. Bunun yegane çözümü transit trafiğin seviyeli kavşak ile alta alınmasıdır.

OSMANCIK KÖPRÜSÜ DE YIKILMALI VE YEKPÂRE ALT GEÇİT YAPILMALIDIR

Sadece İYC kavşağı değil aynı proje içinde bir adım ilerisi olarak Osmancık Caddesi üzerindeki köprü de yıkılarak bir bütün olarak yapımı devam eden Akşemseddin kavşağına bağlanmalıdır. Yani Buhara kavşağından giren transit araç Akşemseddin kavşağına çıkmalıdır. Ülkemizde buna benzer uzun seviyeli geçitlerin yapıldığı onlarca örnek var. Bu proje çevre yolunun ömrünü de en az 30 yıl uzatacaktır. Yapılmaz, yapılamaz, başlasa ne zaman biter gibi negatif düşünce sahipleri de elbette olabilir. Bence bunlar azınlıkta kalmalıdır. Biz aklı selimi hakim kılarak bunu tartışmalı ve talep etmeliyiz. Teknik personel tarafından kendilerine anlatıldığında Sayın Valimiz ve Sayın milletvekillerimizin de projeye sahip çıkarak takipçisi olacaklarına inanıyorum. Başkaca önemli projelerde gösterdikleri gayret ve samimiyeti burada da gösterecekler ve netice alacaklardır.

Bu proje ile ilgili, pozitif ve negatif sonuçları itibariyle bir analiz çalışması yaptırılmalı, şehrin siyasi ve bürokratik idarecileri, sivil toplum örgütleri ve Ulukavak ve Buhara Mahalle muhtarları ve sakinlerince tartışılıp olgunlaştırılarak Bakanlığa sunulmalıdır.

URALOĞLU İYİ BİR ŞANS

Bir şans olarak ifade edeyim birlikte uzun süre çalıştığımız Çorum’un da bağlı olduğu Karayolları Samsun Bölge Müdürü olan Sayın Abdulkadir Uraloğlu şu an Karayolları Genel Müdürüdür. Bu talebi en kolay anlayacak insanlardan biri de işin başında oturmaktadır.

Yaşanan kazalarda vefat eden kardeşlerimize Rabbim'den rahmet, ailelerine sabırlar; yaralananlara şifalar diliyorum.”