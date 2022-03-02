Kazada ölen arkadaşlarını unutmadılar

FATİH BATTAR

28 Ocak'ta Çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Metin Sol'u sınıf arkadaşları unutmadı.

Vefatının birinci ay dönümünde okuduğu Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Metin Sol'un babası Ümit Sol da katılırken, etkinlik kapsamında Kur'an-ı Kerim okunarak okunan hatimlerin duası yapıldı.

Sınıf arkadaşları için Metin'in yokluğuna alışmazken, bazı öğrencilerin etkinlikte duygulandıkları görüldü.

Sanayi esnafından baba Ümit Sol da oğlunun acısını dün gibi yaşadıklarını belirterek, böyle bir etkinlikten dolayı okul idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.