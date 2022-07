Kazak Rektör’den Kavuncu’ya özel teşekkür

EROL TAŞKAN

Kazakistan Nur Mübarek Üniversitesi Rektörü Hayrat Kurmanbayev, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu’yu ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Nur Mübarek Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Çalıştay nedeniyle 21 profesörle birlikte Ankara’ya gelen Kurmanbayev, Çalıştay’ın düzenlenmesinde önemli katkılar sağlayan Kavuncu’ya teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktora öğrenci ve aynı zamanda Nur Mübarek Üniversitesi İslami Araştırmalar Merkezi Müdürü Timur Nüsüphan ve Hitit Üniversitesi Dökümantasyon ve Kütüphane Daire Başkanı Ahmet Kamil Benli’nin de katıldığı ziyarette, Erol Kavuncu ile üniversite çalışmaları hakkında sohbet etti.

Orta Asya’nın en büyük İlahiyat üniversitesi durumundaki Nur Mübarek Üniversitesi’nin kendileri açısından da çok değerli olduğuna işaret eden Milletvekili Kavuncu, “Timur Nüsüphan bizim öz be öz kardeşimizdir. Değerli Rektörümüzü de yakinen tanıyoruz. Tarihi ve kökü bir olan Türkiye ve Kazakistan’ın her anlamda el ele verip geleceği birlikte inşa etmesinin önemine yürekten inanıyor ve bu anlamda adım atan değerli Rektörümüz’ü ve ekibini gönülden kutluyorum. Hitit Üniversitemiz ile birlikte kurulan gönül köprülerinin kıymetli bir temel taşı olduğuna inandığımız bu çalışmalara, Diyanet İşleri Başkanlığımız’ın verdiği destekler de bizi her zaman gururlandırmaktadır.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022, 19:20