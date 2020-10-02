Kazakistan’dan Bey Kırbacı

HURŞİT BOZKURT

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Timur Nüsuphan, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret ederek Kazakistan’ın önemli bir kültürü olan Bey Kırbacı hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Rektör Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki gönüllü kültür elçimiz, yüksek lisans öğrencimiz Timur Nüsuphan ziyaretimize geldi. Hitit Üniversitesi ve Çorum sevdalısı öğrencimiz Timur’a nazik ziyareti ve kıymetli hediyesi için teşekkür ediyorum.” dedi.