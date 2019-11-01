Kâbe aşkı engel tanımadı

Diyanet İşleri Başkanlığı, engelliler arasında umre ödüllü yarışma düzenledi.

Kur’an kurslarında eğitim gören veya önceki yıllarda eğitime katılan görme ve işitme engelli öğrencilere yönelik umre ödüllü yarışmada her il için birer işitme ve görme engelli, bir de görme engelliye refakat edecek yakını olmak üzere üç kontenjan belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile gönderilen talimatla Çorum İl Müftülüğünde de engelliler arası Kur'an'ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması gerçekleştirildi.

Çorum İl Müftülüğü toplantı salonunda 31 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen engelliler arası yarışmanın Komisyon Başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu yürütürken, üyeler ise Özel Eğitim Lisesi Öğretmeni İlhan Karayazı, İşaret Dili Tercümanı Ömer Albayrak, Engelli Koordinatörü Ahmet Emin Kaplan ve Ulucami Müezzin Kayyımı Duran Yalçın'dan oluştu.

Yarışma öncesi bir konuşma yapan Komisyon Başkanı ve İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu, “Yüce dinizimin engelli sahabe-i ikram efendilerimizden Abdullah İbn-i Mektum'a verdiği değeri İslam tarihinden biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu değerin günümüze yansıması olarak onların izlerini takip etmek için engelli vatandaşlarımıza yönelik umre ödüllü ‘Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması’ düzenledi. Bu yarışmalara katılan engelli kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim öğrenmenin ve Beytullah aşkının engel tanımadığını bizlere bir kez daha ispat etmişlerdir. Kaybedeni olmayan yarışmamıza katılım sağlayan tüm kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum." diyerek tüm yarışmacılara başarılar diledi.

Engelliler arası umre ödüllü ‘Dini Bilgiler ve Kur'an-ı Kerim’ yarışması sonucunda, umre ödülünü birinci olarak tamamlayan işitme engelli yarışmacı Hacer İlhan kazandı.

Yarışmada ikinci Derya Bayraktar olurken üçüncülüğü de Sümeyra Karataş elde etti. Dereceye giren yarışmacılarla birlikte katılım sağlayan tüm yarışmacılara Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından ayrıca para ödülleri de takdim edildi.